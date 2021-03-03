Сведения, что жену Павла Мамаева нашли без сознания в московской квартире, оказались фейком

Супруга футболиста Павла Мамаева Алана прокомментировала сообщения о своей госпитализации в НИИ имени Склифосовского после 40 таблеток снотворного. Якобы она была найдена без сознания в Москве в своей квартире.
"Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы, что ли?" - сказала Алана.
СМИ сообщали, что сегодня Алана написала знакомым, что выпила 40 таблеток снотворного и после этого перестала выходить на связь. Дверь квартиры вскрыли спасатели, Алану нашли без сознания.
Ранее Мамаева узнала об измене мужа, сообщив об этом в Instagram. Там она разместила фотографию и паспортные данные 29-летней испанки, которая якобы имела отношения с футболистом "Ростова" во время сбора клуба в Испании. "Иногда давать кому-то второй шанс — это как давать вторую пулю тому, кто в первый раз в вас не попал, потому что промахнулся", - отметила Алина в сторис.
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