НТВ: «скопинский маньяк» заработал около двух млн рублей после выхода из тюрьмы

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7 марта 2021, 21:57 Источник: НТВ

деньги, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что отсидевший в тюрьме 17 лет за похищение двух несовершеннолетних девочек «скопинский маньяк» Виктор Мохов заработал за два дня около двух миллионов рублей за участие в телевизионных шоу.

Виктор Мохов вышел из тюрьмы 3 марта. Мужчина удерживал девочек 14 и 17 лет в подвале почти четыре года. Одна из пленниц даже родила для него двух детей.

В источнике говорится, что около 1,5 млн рублей «скопинскому маньяку» заплатил один из телеканалов. Мохов снялся в ток-шоу, но из-за информационного резонанса программа в эфир не вышла.

Также за интервью в номере местного отеля, куда Мохова привезли журналисты, ему заплатили 350 тысяч рублей.

Ранее сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на сообщение о приглашении «скопинского маньяка» на ток-шоу.