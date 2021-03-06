Пушков резко отреагировал на сообщение о приглашении «скопинского маньяка» на ток-шоу

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6 марта 2021, 09:01

Алексей Пушков, фото: сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал возможное участие «скопинского маньяка» Виктора Мохова в ток-шоу. Мужчина вышел из тюрьмы 3 марта после 17 лет заключения из-за похищения двух несовершеннолетних девочек.

«Быть ли отсидевшему маньяку на ТВ - это не вопрос права, это вопрос морали. И если что и странно, то это споры по этому поводу. Право быть приглашенным на ТВ отсидевший маньяк имеет, но у него нет морального права появляться на экране», - высказал сенатор.

Пушков отметил, что авторы телепередач не должны приглашать освобожденного преступника на съемки, если они придерживаются «очевидных нравственных норм». При этом парламентарий задался вопросом, что может рассказать зрителям такой гость программы, кроме опыта похищения людей и изнасилований.

«Правовое государство в чистом виде имеет один крупный изъян: если оно все сводит к закону и праву, то оно не оставляет места нравственному чувству. Но закон можно и обойти и тому есть масса примеров. Сам по себе он недостаточен. В УК морально-нравственный закон не прописан. Но он есть», - добавил он.

По его словам, без подобного закона общество станет бездушным скоплением преступников с их адвокатами. Пушков считает, что понятие «по справедливости» всегда должно идти вместе с применением закона.