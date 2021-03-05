«Скопинский маньяк» вернулся домой и намерен жениться

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5 марта 2021, 12:31 Источник: РЕН ТВ

обручальные кольца, pixabay.com

Вышедший на свободу после 17-летнего заключения Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", заявил, что вернулся к себе домой. Мужчина также сообщил журналистам о своем намерении жениться.

"Жениться поеду. Нашел себе бабушку молодую", – подчеркнул Мохов, однако никаких дополнительных подробностей не предоставил. Известно, что он также планирует встретиться со своими жертвами, чтобы попросить у них прощения, и хочет найти своих детей.

Напомним, в 2000 году Виктор Мохов похитил двух несовершеннолетних девушек и почти четыре года держал их в подвале. Одна из них за время заточения родила двоих детей, которых мужчина впоследствии у нее отобрал.

Впоследствии "скопинский маньяк" был осужден. На свободу он вышел 3 марта.