«Скопинского маньяка» отказались заселять в гостиницу в родном городе

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5 марта 2021, 10:16 Источник: РИА "Новости"

ключи в отеле, pixabay.com

В ночь на 5 марта вышедший на свободу Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", не смог заселиться в гостиницу в Скопине. Ему было отказано по причине ремонта и отсутствия мест в отеле.

Ранее в УМВД по Рязанской области заявили, что в соответствии с предписанием Мохов обязан был приехать к месту жительства не позднее 4 марта и в течение трех рабочих дней встать на учет в органах внутренних дел. В своем доме бывший заключенный так и не появился.

В скопинской гостинице, однако, подтвердили, что мужчина приехал к ним примерно в 3.30 в пятницу. Ему, однако, было отказано в заселении, поскольку номер в отеле заранее не бронировался, а мест не было. Кроме того, в здании сейчас якобы проводится ремонт. К настоящему моменту не сообщается, где именно поселился Виктор Мохов.

Напомним, "скопинский маньяк", похитивший в 2000 году двух девушек и удерживавший их в подвале около четырех лет, покинул исправительную колонию №4 3 марта.