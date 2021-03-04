В РПЦ прокомментировали приглашение «скопинского маньяка» на телевидение

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4 марта 2021, 18:00

Владимир Легойда, фото: al-eparhiya.ru

Приглашение Виктора Мохова на телевизионное ток-шоу выглядело бы очень странным, считает председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«В погоне за рейтингами авторы подобных телевизионных программ нередко пытаются превратить в шоу обсуждение нравственно сомнительных или преступных поступков, не заслуживающих ажиотажного внимания. Зачем делать медийным «героем» уголовного преступника, отбывшего срок? Обсуждение деталей преступления для развлечения нередко нивелирует естественное отвращение, которое вызывают тяжкие преступления», – высказал свое мнение Легойда в Telegram-канале.

Он задается вопросом «о том, какого эффекта следует ожидать от появления маньяков в прямых эфирах».

Ранее в СМИ прошла информация, что «Скопинский маньяк» после освобождения поехал не домой, а в Москву на ток-шоу.