«Скопинский маньяк» после освобождения поехал не домой, а в Москву на ток-шоу

«Скопинский маньяк», житель Рязанской области Виктор Мохов после семнадцати лет тюрьмы вышел на свободу. В Скопине за ним должны установить надзор на шесть лет. Но СМИ пишут, что домой он не поехал.
Мохову запрещено посещать массовые мероприятия, выходить на улицу по ночам и без разрешения выезжать за пределы района. А мужчина отправился, по сведениям журналистов, в столицу, он приглашен на ток-шоу. При этом при выходе из колонии Мохов получил на руки предписание прибыть к своему месту жительства к определенному сроку.
Если нарушения подтвердятся, то в мировой суд направят постановление. На первый раз Мохов должен будет оплатить штраф. При следующем нарушении светит срок до года.
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