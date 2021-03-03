«Скопинский маньяк» после освобождения поехал не домой, а в Москву на ток-шоу

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3 марта 2021, 21:32 Источник: 360

Виктор Мохов, фото: соцсети

«Скопинский маньяк», житель Рязанской области Виктор Мохов после семнадцати лет тюрьмы вышел на свободу. В Скопине за ним должны установить надзор на шесть лет. Но СМИ пишут, что домой он не поехал.

Мохову запрещено посещать массовые мероприятия, выходить на улицу по ночам и без разрешения выезжать за пределы района. А мужчина отправился, по сведениям журналистов, в столицу, он приглашен на ток-шоу. При этом при выходе из колонии Мохов получил на руки предписание прибыть к своему месту жительства к определенному сроку.

Если нарушения подтвердятся, то в мировой суд направят постановление. На первый раз Мохов должен будет оплатить штраф. При следующем нарушении светит срок до года.

Похищенная «скопинским маньяком» девушка прокомментировала его скорое освобождение из тюрьмы .