Похищенная «скопинским маньяком» девушка прокомментировала его скорое освобождение из тюрьмы

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25 февраля 2021, 09:13 Источник: МК

тюрьма, фото: pixabay.com

Девушка, которую в 2000 году похитил «скопинский маньяк» Виктор Мохов рассказала, какие чувства испытывает от новости о его скором освобождении. Мужчина выйдет на свободу 3 марта после 17 лет тюремного заключения.

«Есть небольшое волнение, особенно когда рассчитываешь на одну дату, думаешь, выйдет в мае, что не совсем уж и скоро. А тут выясняется, что вроде, как на следующей неделе. Я не то что я боюсь, но мне странно, что мой мучитель, который лишил меня 3,5 года нормальной жизни, скоро выйдет на свободу и продолжит нормально жить», - призналась собеседница.

Екатерина Мартынова отметила, что особо не боится, поскольку живет в 100 км от Скопина. Однако вспоминает письмо, которое Мохов прислал ей из тюрьмы, в котором обещал рассказать свою версию событий. При этом девушка чувствует себя в безопасности рядом с супругом.

«Если Мохову удалось в тюрьме узнать мой адрес, может, у него есть на меня какие-то планы? И на свободе ему не составит труда узнать, где я живу теперь?» – говорит она, отмечая, что «подумать об этом страшно».

По ее словам, если бы ситуация произошла в наши дни, то, возможо, преступнику могли бы дать куда больший срок, чем 17 лет. Мартынова добавила, что тогда ему не дали больше, потому что он никого не убил. Девушка уточнила, что со второй узницей уже не общается, та родила в 14 лет от Мохова двоих мальчиков, но их судьбой после освобождения из подвала не интересовалась. Детей усыновили.