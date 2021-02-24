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Источник в силовых структурах сообщил, что «скопинский маньяк» выйдет на свободу в марте

, 18:27 Источник: РИА "Новости"

Источник в силовых структурах сообщил, что «скопинский маньяк» выйдет на свободу в марте
тюрьма, Anton Belitsky/Russian Look

Источник в силовых структурах сообщил журналистам, что житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", скоро выйдет на свободу после 17 лет заключения в колонии строгого режима.

Согласно последней информации инсайдера, Виктор Мохов выйдет из мест лишения свободы 3 марта. Известно, что после этого за экс-заключенным будет установлен надзор по месту жительства сроком на шесть лет.

Напомним, Мохов отбывал срок за похищение в 2000 году двух девушек, одной из которых было 14 лет, а другой – 17. "Скопинский маньяк" держал пленниц в подвале почти четыре года, морил их голодом и бил резиновым шлангом. Одна из них в неволе дважды родила от похитителя ребенка. 

Наказание преступник отбывал в Саратовской области.

ЕТ

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