В Приморье в колонии убит осужденный за организацию двух терактов в 1999 году в Москве

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15 февраля 2021, 12:57 Источник: Коммерсантъ

фото с сайта СКР

Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины в исправительной колонии №27 в Партизанском районе.

По версии следствия, 13 февраля в медицинской части колонии между двумя осуждёнными произошла ссора в ходе которой 41 -летний подозреваемый нанёс ножом ранение шеи 65-летнему отбывающему наказание. От полученного ранения потерпевший скончался.

РИА Новости сообщили, что убит осужденный за организацию взрывов в гостинице «Интурист» и торговом центре «Охотный ряд» Халид Хугуев.

Теракт в «Интуристе» был совершен 26 апреля 1999 года. Бомба была заложена недалеко от офисов Иосифа Кобзона и бизнесмена Анзори Аксентьева-Кикалишвили. В результате теракта пострадали 11 человек. 31 августа был совершен теракт в ТК «Охотный ряд» на Манежной площади. После взрыва бомбы в салоне игровых автоматов пострадали 40 человек. Одна женщина скончалась. По версии следствия, заказчиком обоих терактов был Шамиль Басаев, боевикам которого отказывались платить Кобзон и группа компаний Plaza Умара Джабраилова.

В 2009 году Мосгорсуд признал Хугуева и исполнителя терактов Магумадзаира Гаджиакаева виновными в терроризме. Хугуева лишили свободы на 25 лет, Гаджиакаева — на 15. В 2010 году Верховный суд изменил наказание снизил им сроки наказания на два года.