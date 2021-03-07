Адвокат Шамсутдинова cообщил о возражении военной прокуратуры против изменения приговора срочнику

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7 марта 2021, 08:28 Источник: ТАСС

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Военная прокуратура написала возражения на все три апелляционные жалобы на приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части в Забайкальском крае. Жалобы на приговор подавали два адвоката срочника и адвокат потерпевших.

21 января военный суд приговорил рядового срочной службы к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию на общую сумму 9,8 млн рублей.

Как пояснил адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев, военная прокуратура дала на все три апелляционные жалобы свое возражение, считая решение суда законным и обоснованным, что нет оснований для изменения его ни в сторону ужесточения, ни в сторону смягчения.

25 октября 2019 года солдат Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по военнослужащим своей войсковой части в Забайкалье. В результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое солдат пострадали. Шамсутдинов после инцидента попытался сбежать из части и был задержан.

Глава Союза комитетов солдатских матерей РФ Валентина Мельникова прокомментировала приговор солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову: «Теперь офицеры могут творить что хотят».