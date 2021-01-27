Глава Союза солдатских матерей Валентина Мельникова о приговоре Шамсутдинову: «Теперь офицеры могут творить что хотят»

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27 января 2021, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Валентина Мельникова

Глава Союза комитетов солдатских матерей РФ Валентина Мельникова прокомментировала приговор солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, приговоренному к 24,5 годам лишения свободы за расстрел восьмерых сослуживцев, в том числе двух офицеров.



По мнению Мельниковой, приговор солдату «несправедлив и незаконен». Правозащитница отметила, что Шамсутдинов был скорее пострадавшей стороной, и это «сквозь зубы озвучили суд, прокурор и следствие». Глава Союза матерей напомнила, расстрелы в частях были – и по 20, и по 30 человек, но таких сроков никогда не было. По оценке Мельниковой, «военный суд вынес решение совершенно из ряда вон, видимо, решил поддержать офицерье».

Руслан Мухатов, сослуживец Рамиля Шамсутдинова, который над ним издевался, получил два года условно.

Получается, деды продолжат издеваться над новобранцами, не боясь наказания.

«И офицерам это сигнал! И естественно, теперь все знают, что офицер может творить все что захочет».

По мнению Мельниковой, солдат Шамсутдинов заслуживал снисхождения, но минус полгода от максимального срока – это не снисхождение.

Гособвинитель требовал приговорить Шамсутдинова к 25 годам лишения свободы и выплатить семьям погибших сумму в размере 28 миллионов рублей. Ранее присяжные признали виновным в убийстве Шамсутдинова, но они заявляли, что он заслуживает снисхождения.

Родственники расстрелянных солдат требуют пожизненного заключения.