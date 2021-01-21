Суд вынес приговор Рамилю Шамсутдинову - солдату, расстрелявшему восьмерых сослуживцев в Забайкалье
21 января 2021, 09:45[ «Аргументы Недели» ]
Суд вынес приговор солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял восьмерых своих сослуживцев в Забайкалье. Его приговорили к 24,5 годам колонии строгого режима.
Шамсутдинов служил в воинской части N54160, во время одной из пересменок, 25 октября 2019-го, он убил восемь человек: четверых солдат-срочников, двух контрактников и двух офицеров. Ещё двоих ранил. Обвиняемый объяснял свой поступок издевательствами в части и неуставными отношениями.
Гособвинитель требовал приговорить Шамсутдинова к 25 годам лишения свободы и выплатить семьям погибших сумму в размере 28 миллионов рублей. Ранее присяжные признали виновным в убийстве Шамсутдинова, однако они заявляли, что он заслуживает снисхождения.
Семьям погибших присудили компенсации по полтора миллиона рублей каждой. В суде Рамиль гражданские иски не признал и отказался от последнего слова.
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