«25 лет — это ничто», родные солдат, расстрелянных Шамсутдиновым не согласны с приговором и требуют пожизненного заключения

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21 января 2021, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

Сегодня суд вынес приговор солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял восьмерых солдат-срочников в Забайкалье. Его приговорили к 24,5 годам колонии строгого режима. Но родственники убитых не согласны с приговором.

"25 лет — это ничто. Мы не удовлетворены. Что такое 25 лет по сравнению с полноценной жизнью восьми людей?", - заявляют они. Родные считают наказание слишком мягким и намерены обжаловать его. Они требуют пожизненного заключения. Также они не довольны компенсацией в 1,5 милллиона рублей за жизнь каждого человека, потому что понимают, семья Шамсутдиновых никогда не смогут выплатить эти деньги.

Тем временем отец самого Рамиля заявил, что срок слишком завышенный: «Я вообще возмущён этим приговором, почему такой несправедливый приговор. Про компенсацию в 9,8 млн это вообще меня шокировало, это что такое вообще. Не знаю, на что они вообще рассчитывают. Они что, думают, Рамиль миллионер или я миллионер?». Так же он рассказал, что в СИЗО отношение к его сыну гораздо лучше, чем в армии. Напомним, Шамсутдинов объяснял свой поступок издевательствами в части и неуставными отношениями.