Защита расстрелявшего сослуживцев солдата-срочника Шамсутдинова подала апелляцию на приговор
28 января 2021, 09:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: Лента.ру
Защита солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых сослуживцев и приговорённого к 24,5 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии строго режима, подала апелляционную жалобу на приговор.
Адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев считает пригор Второго восточного военного суда слишком суровым и несправедливым, о чем и указано в апелляции. Тугушев напомнил, что присяжные признали - солдат заслуживает снисхождения. Как отметил адвокат, суд не проявил милосердия и избрал максимально возможный срок.
25 октября 2019 года солдат-срочник из Тюмени Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь своих сослуживцев, в том числе четверых солдат, двоих контрактников и двоих офицеров.
Глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова также назвала приговор несправедливым. По мнению правозащитницы, «теперь офицеры могут творить что хотят».
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