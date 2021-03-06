В России отменят обязательную удаленку для людей старше 65 лет

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6 марта 2021, 09:48 Источник: РИА Новости

мужчина, фото: pixabay.com

Требование о переводе сотрудников старше 65 лет на удаленных формат работы станет рекомендацией. Соответствующее постановление правительства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, с 1 апреля сотрудники старше 65 лет смогут вернуться в офисы.

Кроме того, 8 марта в Москве отменят обязательный домашний режим для пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниям. Социальные карты для свободного перемещения по городу в общественном транспорте также будут разблокированы.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала возможные сроки снятия ограничений, которые ввели в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.