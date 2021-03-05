В столице отменяется обязательный режим самоизоляции для групп риска
5 марта 2021, 16:03
В Москве отменяют обязательную самоизоляцию для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. 8 марта у них будут разблокированы социальные карты. Теперь домашний режим будет рекомендательным.
"Принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты", - говорится в заявлении столичного градоначальника Сергея Собянина. Он отметил почти в 5 раз по сравнению с пиковыми значениями конца 2020 года уменьшение количества ежедневно диагностируемых случаев коронавируса. Поазатели госпитализации снизились в 2-3 раза.
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