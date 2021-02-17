Матвиенко ответила на вопрос о сроках снятия ограничений по коронавирусу

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала возможные сроки снятия ограничений, которые ввели в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в стране. По ее словам, это может произойти к концу мая.
«К концу мая, я надеюсь, мы уже сможем обняться с вами, Анна Юрьевна, Виктория Валериевна, провести наш конгресс в очном формате», - заявила она, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко.
При этом Матвиенко призвала не отказываться от масочного режима.
Ранее Матвиенко назвала реальный размер пенсии, комментируя информацию о том, что она якобы составляет 450 тысяч рублей.
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