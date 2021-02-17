Матвиенко назвала размер своей пенсии

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17 февраля 2021, 15:24 Источник: РИА Новости

фото: Валентина Матвиенко, сайт Совета Федерации

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко опровергла информацию о том, что ее пенсия якобы составляет 450 тысяч рублей. По ее словам, в Интернете распространяются фейки.

«Моя декларация открыта, у меня почти 50 лет трудового стажа, пенсия составляет 25 тысяч рублей», - пояснила она.

Матвиенко уверена, что нужно опровергать такие фейки, давать достоверную информацию, чтобы не дискредитировать людей, работающих во власти. Спикер отметила, что в Интернете постоянно появляется информация на тему «каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов».

Ранее в Госдуме рассказали, как можно увеличить пенсионные выплаты в стране.