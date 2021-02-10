Депутат Миронов назвал три способа увеличить российские пенсии

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10 февраля 2021, 07:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

семья, , фото: pixels.com

Депутат Госдумы и глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал, как можно увеличить пенсионные выплаты в стране. Политик нашел три новых источника дохода для государства.

«Даже сейчас федеральный бюджет ежегодно выделяет Пенсионному фонду 3 трлн рублей из необходимых 8 трлн на социальные выплаты и пенсии. Наша фракция регулярно готовит альтернативный проект бюджета, в котором мы обозначаем новые источники дохода для государства. Только отмена налоговых льгот для экспортеров сырья даст бюджету 2 трлн рублей. Эти деньги вполне можно было бы направить на пенсии», - высказала он.

Также Миронов предлагает увеличить взносы в ПФР для богатых россиян. По его словам, большинство граждан отдает фонду 22% от своих доходов, а с доходов выше 1 млн 465 тысяч рублей в год отчисления составляют всего 10%.

Кроме того, депутат считает, что увеличить пенсии позволит срезание непрофильных расходов ПФР. Миронов отметил, что работа фонда непрозрачна, «много денег уходит на огромные зарплаты руководителей, роскошные здания и услуги пиарщиков». Депутат добавил, что эти деньги «разумнее направить на увеличение пенсий».

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