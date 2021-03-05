Вакцинация «ЭпиВакКороной» начнется в России с середины марта
5 марта 2021, 15:31
Прививать граждан России от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" в рамках массовой вакцинации начнут с середины марта. Об этом сообщили в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске.
Как отметил гендиректор центра Ринат Максютов, вакцина "не перенапрягает иммунитет и формирует только ключевые антитела, без лишних антител, которые не обеспечивают защиту".
15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название "ЭпиВакКорона".
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