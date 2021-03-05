Вакцинация «ЭпиВакКороной» начнется в России с середины марта

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5 марта 2021, 15:31

вакцина, фото: pixels.com

Прививать граждан России от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" в рамках массовой вакцинации начнут с середины марта. Об этом сообщили в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске.

Как отметил гендиректор центра Ринат Максютов, вакцина "не перенапрягает иммунитет и формирует только ключевые антитела, без лишних антител, которые не обеспечивают защиту".

15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название "ЭпиВакКорона".

Ранее стало известно, что вакцина "Эпиваккорона" получила разрешение для применения среди граждан старше 60 лет. В Роспотребнадзоре перечислили противопоказания к вакцине от коронавируса "ЭпиВакКорона".