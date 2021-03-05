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Вакцина «Эпиваккорона» получила разрешение для применения среди граждан старше 60 лет

, 12:02 Источник: ТАСС

Вакцина «Эпиваккорона» получила разрешение для применения среди граждан старше 60 лет
шприц, pixabay.com

В Роспотребнадзоре заявили, что вакцина от COVID-19 "Эпиваккорона", которая была разработана новосибирским научным центром "Вектор", получила разрешение на применение среди людей старше 60 лет.

Подчеркивается, что вакцина "Эпиваккорона" успешно прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди граждан от 60 лет и старше. Препарат продемонстрировал иммуногенность и высокую безопасность для пожилых пациентов, вследствие чего его разрешили применять для вакцинации лиц старшего возраста.

Напомним, в регионах Российской Федерации массовая вакцинация взрослого населения началась 18 января 2021 года.

ЕТ

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