У вакцины против коронавируса Moderna обнаружили отложенные побочные эффекты

Американские ученые провели исследование и выяснили, что у пациентов, привитых от COVID-19 вакциной компании Moderna, через несколько дней могут проявиться побочные эффекты в виде сыпи и воспалений.
Специалисты заметили, что у 12 пациентов, получивших первую дозу препарата Moderna из двух необходимых, примерно через восемь дней были зафиксированы отложенные побочные эффекты. Они проявлялись на коже людей в виде воспалений диаметром около 10 сантиметров непосредственно в месте укола, а также в виде сыпи на локтях и ладонях.
Большинству пациентов были предоставлены лекарства, после использования которых воспаления исчезали в течение нескольких дней. Позже все 12 пациентов получили вторую дозу вакцины, после применения которой такие же побочные эффекты были выявлены у шести из них в среднем на второй день после прививки.
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