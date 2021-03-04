ЕС начал экспертизу вакцины «Спутник V»

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4 марта 2021, 12:32 Источник: РИА Новости

вакцина, фото: Christian Thiele/dpa/ globallookpress.com

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в четверг, 4 марта, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

РФПИ пояснил, что EMA проведетоценку соответствия вакцины «Спутник V» установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству. Отмечается, что решение о начале процедуры последовательной экспертизы принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований препарата на взрослых.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия продвигает вакцину «Спутник V» за границей в ущерб своему населению.