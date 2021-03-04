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Кравцов заявил, что школы смогут вернуться к обычному режиму работы в следующем году

, 10:32 Источник: ТАСС

Кравцов заявил, что школы смогут вернуться к обычному режиму работы в следующем году
Сергей Кравцов. Фото: сайт Минпросвещения РФ

Министр просвещения Сергей Кравцов назвал введение шестидневного обучения в ряде российских школ вынужденной мерой из-за пандемии, вернуться к привычному режиму работы они смогут в следующем году.

По его словам, если школа работает по пятидневке, то она, «скорее всего, со следующего года вернется к этому режиму работы». Он также заметил, что сейчас делается все, чтобы сохранить уровень знаний школьников. По его словам, всероссийские проверочные работы позволяют определить возникающие пробелы.

Ранее в Госдуме предложили отменить Всероссийские проверочные работы, а спикер СФ Валентина Матвиенко предложила активнее обсуждать тему пятидневки в школах.

ДВа

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