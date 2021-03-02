Матвиенко предлагает активнее обсуждать тему пятидневки в школах

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2 марта 2021, 16:04 Источник: РИА Новости

Валентина Матвиенко. Фото: сайт СФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает более актуальным добиться пятидневки для учеников, чем говорить о четырехдневке.

По ее словам, эксперты бьют тревогу по поводу того, что растет перегрузка ребят в школе. Она отметила, что те ребята, которые учатся в субботу, при сегодняшних серьезных нагрузках даже не успевают восстановиться за воскресенье.

«Задача образования не в том, чтобы загрузить ребенка так, чтобы он не мог поднять головы, а в том, чтобы ребенок имел время на физическое развитие, на прогулки, игры на свежем воздухе, чтобы он мог кроме уроков посещать кружки и творчески развиваться», - сказала Матвиенко.

Самое главное, по ее словам, чтобы ребенок как можно больше времени проводил с родителями, которые, как правило, работают пять дней.

«Сегодня право решения дано регионам и школам. Понятно, что не хватает учителей, не хватает помещений, некоторые школы в двухсменку учатся, а некоторые даже в три смены. Это вынужденное решение. Но надо создавать условия для того, чтобы все-таки дети учились пять дней», - заявил спикер Совфеда.

Ранее Матвиенко заявила, что является сторонницей архитектурного завершения Лубянской площади.