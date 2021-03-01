Матвиенко заявила, что является сторонницей архитектурного завершения Лубянской площади

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1 марта 2021, 21:39 Источник: Парламентская газета

Валентина Матвиенко. Фото: сайт СФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила, что голосование о памятнике на Лубянской площади может снова состояться, но уже с большим количеством вариантов.

Матвиенко отметила, что разделяет мнение тех архитекторов и историков, которые считают, что Лубянская площадь должна быть архитектурно завершена.

По словам председателя СФ, мэр Москвы Сергей Собянин принял правильное решение остановить дискуссию о памятнике. Она подчеркнула, что является категорическим противником сноса любых монументов.

«Любой памятник - это произведение искусства. Любой памятник - это часть нашей истории - грустной, сложной, простой, непростой — но это часть нашей истории. Памятник ни в чем не виноват», - сказала спикер Совфеда.