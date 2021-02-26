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Собянин предложил оставить Лубянскую площадь без памятника

, 20:51 Источник: sobyanin.ru

Собянин предложил оставить Лубянскую площадь без памятника
фото: Тwitter.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь без изменений.

Собянин отметил, что "в последние дни обсуждался вопрос об установке памятника на Лубянской площади".
В четверг, 25 февраля, на "Активном гражданине" было начато голосование об установке памятника на Лубянке. На выбор предлагалось два варианта: Александр Невский или Феликс Дзержинский.

По данным Собянина, "после двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам".
Мэр считает, что "голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов, и это не очень хорошо".

"Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество.

Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас", - предложил Собянин.

Мэр Москвы заметил, что "у нас сегодня огромное количество более актуальных тем", "а к этому вопросу мы наверняка еще вернемся и вместе примем правильное и разумное решение".

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