В России могут отменить проверочные работы для школьников

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4 марта 2021, 07:01

Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

В Госдуме предлагают отменить Всероссийские проверочные работы (ВПР). С таким предложением выступила депутат Елена Строкова.

По мнению парламентария, проверочные работы, которые с марта по май должны писать школьники 4, 5, 6 и 11-го классов стали механическим тестированием, не подходящим для среза знаний обучающихся, сообщает RT.

«Они лишь дают дополнительную нагрузку как на педагогов, так и на школьников», – отметила Строкова.

В своем обращении на имя вице-премьера Татьяны Голиковой депутат пишет, что за отмену ВПР «проголосовали уже тысячи учителей России, все они подписались под различными петициями».

Ранее было опубликовано расписание ЕГЭ на 2021 год.