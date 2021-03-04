В России могут отменить проверочные работы для школьников
4 марта 2021, 07:01
В Госдуме предлагают отменить Всероссийские проверочные работы (ВПР). С таким предложением выступила депутат Елена Строкова.
По мнению парламентария, проверочные работы, которые с марта по май должны писать школьники 4, 5, 6 и 11-го классов стали механическим тестированием, не подходящим для среза знаний обучающихся, сообщает RT.
«Они лишь дают дополнительную нагрузку как на педагогов, так и на школьников», – отметила Строкова.
В своем обращении на имя вице-премьера Татьяны Голиковой депутат пишет, что за отмену ВПР «проголосовали уже тысячи учителей России, все они подписались под различными петициями».
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