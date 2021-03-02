Опубликовано расписание ЕГЭ на 2021 год

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2 марта 2021, 21:25

экзамен, фото: pixabay.com

Во вторник, 2 марта, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликовали подготовленное Министерством просвещения России и Рособрнадзором расписание ЕГЭ на 2021 год.

Экзамены в 2021 году начнутся 31 мая с работ по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку будет разделен на два дня, его проведут 3 и 4 июня, а экзамен по профильной математике состоится 7 июня. Историю и физику выпускники будут сдавать 11 июня, обществознание - 15 июня, письменную часть по иностранному языку и биологию - 18 июня.

Отмечается, что 28, 29 июня и 2 июля предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ, а дополнительный период для сдачи экзаменов назначен с 12 по 17 июля.