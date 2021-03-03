В России выявлено 10 535 новых случаев заражения коронавирусом

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3 марта 2021, 11:29

фото: pixabay.com

В России, по данным оперштаба на утро 3 марта, выявлено 10 535 новых случаев заражения коронавирусной инфекций COVID-19. За сутки нет прироста новых случаев коронавируса в Чукотском автономном округе. Минимальные темпы прироста за последние 24 часа в Республике Тыва и в Магаданской области.

В Москве суточный прирост составил 1284 человека.

Скончались за сутки 452 человека, у которых был подтвержден ковид.

В России вылечились и выписаны за последние 24 часа 15 694 человека. За все время пандемии вылечились 3 853 734 человек.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса также сообщили, новые случаи заражения выявлялись в 84 российских регионах.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что во избежание третьей волны коронавируса в России россиянам нужно вакцинироваться и соблюдать меры защиты.

2 марта в России зарегистрировали наименьшее с 4 октября количество случаев заражения коронавирусом нового типа – 10 565.