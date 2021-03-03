Мурашко заявил, что вакцинация позволит избежать третьей волны коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что во избежание третьей волны коронавируса в России россиянам нужно вакцинироваться и соблюдать меры защиты.
Министр отметил, что полностью нейтрализовать инфекцию пока не получается, «она циркулирует». Он также добавил, что показатели заболеваемости коронавирусом в России снижаются, но дальнейшее развитие ситуации зависит, прежде всего, от вакцинопрофилактики, а также других мер.
Кроме этого, глава Минздрава прогнозирует формирование коллективного иммунитета к инфекции в первом полугодии этого года, возможно, «с захватом», по его словам, июля.
Ранее эксперт Минздрава предположил, что эпидемия коронавируса может закончиться в середине лета.
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