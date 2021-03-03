Эксперт Минздрава предположил, что эпидемия коронавируса может закончиться в середине лета

Главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ по ЦФО Андрей Малявин считает, что эпидемия коронавируса в России может закончиться ближе к середине этого года.
Этому будет способствовать прививочная кампания и формирование популяционного иммунитета. По словам доктора, коллективный иммунитет накапливается, в том числе и за счет бессимптомно переболевших COVID-19.
«Рассчитывать на создание эффективного лекарства прямого противовирусного действия в ближайшее время не стоит», - отметил Малявин, добавив, что на это может уйти в среднем до 10 лет, и не менее пяти, если «сильно напрячься».
Ранее сообщалось, что Центр Гамалеи готов проконсультировать главу правительства РФ Мишустина по поводу вакцинации.
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