Центр Гамалеи готов проконсультировать Мишустина по поводу вакцинации

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3 марта 2021, 08:10 Источник: РИА Новости

Михаил Мишустин. Фото: сайт органов власти Республики Адыгея

Директор института имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что специалисты центра готовы при необходимости определить уровень антител к COVID-19 у премьер-министра России.

Известно, что Михаил Мишустин переболел коронавирусом почти год назад, поэтому в центре могут дать рекомендации о вакцинации «Спутником V».

«Если нужна помощь, мы готовы определить количество вируснейтрализующих антител при случае и сделать свои рекомендации в плане того, когда надо привиться», - сказал Гинцбург.

Ранее сообщалось, что президент Чехии попросил Путина о поставках вакцины «Спутник V».