В России выявили менее 11 тысяч случаев заражения COVID-19

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2 марта 2021, 11:08

анализ крови, pixabay.com

За минувшие сутки в России зарегистрировали наименьшее с 4 октября количество случаев заражения коронавирусом нового типа – 10 565. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперативном штабе уточнили, что новые случаи заболевания были выявлены за прошедшие 24 часа в 84 регионах Российской Федерации. Уточняется также, что у 1 069 (10,1%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 4 268 215 случаев заболевания COVID-19.