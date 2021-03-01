Елена Малышева рассказала, как долго сохраняются антитела к COVID-19 после вакцинации
1 марта 2021, 19:01
Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире программы "Жить здорово!", сколько времени в организме человека после вакцинации находятся антитела.
Ведущая отметила, что за вакцинированными "Спутником V" пациентами наблюдают 10 месяцев, и на протяжении всего этого времени у них сохраняется высокий уровень антител. "Скорее всего, это будет вакцина, которая вводится реже чем один раз в год", - считает Малышева. Она также подчеркнула, важны антитела, которые в состоянии прикрепиться к вирусу и уничтожить его.
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