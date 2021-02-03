Малышева объяснила, почему мужчины сложнее переносят коронавирус

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3 февраля 2021, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

медик, фото: pixels.com

Телеведущий и врач Елена Малышева рассказала, кто чаще всего умирает от новой коронавирусной инфекции. В подтверждение своих слов она привела исследование ученых.

«У COVID не женское лицо‼️ Коронавирус - это болезнь, которой тяжелее болеют и от которой чаще умирают мужчины. Этот статистический факт был осмыслен учёными, и оказалось, что разница заложена в половых хромосомах», -высказала она.

Малышева отметила, что женская Х-хромосома и мужская Y-хромосома отличаются «одной палочкой». По ее словам, в «этой четвертинке» природа заложила представительницам слабого пола «колоссальные защитные свойства».

Она напомнила, что коронавирус проникает в организм через белки - они способствуют образованию тромбов. Однако у женщин есть защитные рецепторы, пояснила врач. Эксперт добавила, что мужчине нужно быстрее образовывать тромбы, например, при ранении. Поэтому у них больше факторов, которые способствуют появлению тромбов, уточнила медик.

«У женщин намного больше цитотоксических клеток лимфоцитов - они "съедают" все, что не похоже на клетки организма, в том числе и коронавирус. Это клетки-убийцы наших врагов» - подчеркнула она. Малышева объяснила, что причиной тяжелого заболевания является цитотоксиновый шторм - гипервоспаление в организме.