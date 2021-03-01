У Марии Максаковой изъяли квартиру в центре Москвы
1 марта 2021, 15:32
Бывшая депутат Госдумы и оперная певица Мария Максакова осталась без квартиры в центре Москвы, расположенной на Краснопресненской набережной, которую подарил ей ее отец. Она стала вещдоком по делу братьев Мальсаговых.
Элитные апартаменты были проданы братьям Мальсаговым. Сама Максакова денег от продажи квартиры так и не увидела. Певица считает, что здесь не обошлось без ее первого мужа Владимира Тюрина. Максакова смогла выиграть судебное дело и обвинить Мальсаговых в мошенничестве, но квартиру у нее изъяли как вещдок, сообщает Telegram-канал Mash.
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