У Марии Максаковой изъяли квартиру в центре Москвы

Аргументы Недели → Общество 13+

1 марта 2021, 15:32

Мария Максакова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Бывшая депутат Госдумы и оперная певица Мария Максакова осталась без квартиры в центре Москвы, расположенной на Краснопресненской набережной, которую подарил ей ее отец. Она стала вещдоком по делу братьев Мальсаговых.

Элитные апартаменты были проданы братьям Мальсаговым. Сама Максакова денег от продажи квартиры так и не увидела. Певица считает, что здесь не обошлось без ее первого мужа Владимира Тюрина.

Максакова смогла выиграть судебное дело и обвинить Мальсаговых в мошенничестве, но квартиру у нее изъяли как вещдок, сообщает Telegram-канал Mash.

Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и бывший депутат Госдумы от "Единой России" Мария Максакова тайно вернулась в РФ в январе. Своего сына Ванечку она временно оставила на Украине.