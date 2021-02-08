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8 февраля 2021, 19:22 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Мария Максакова приехала в Москву без младшего сына, Ванечку оставила на Украине. Оперная певица со слезами на глазах в шоу "Пусть говорят" призналась, что до сих пор в Москве не встретилась с дочерью Людмилой.

Ванечку Максакова родила в браке с Денисом Вороненковым. Убегая из России на Украину, они увезли и малыша.

Дочь Людмилу и сына Илью певица родила от Владимира Тюрина. После их расставания дети воспитывались отцом. Людочке сейчас 12 лет, Илье - 16. Артистка считает, что дети хотят с ней встретиться. А она мечтает собрать всех троих детей вместе.

Со своей мамой актрисой Людмилой Максаковой Мария также еще не встречалась в Москве.

В России Максакова не появлялась около четырех лет. Здесь она пытается вернуть свою недвижимость.