Видео: Мария Максакова вернулась из Украины в Россию

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24 января 2021, 22:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

Мария Максакова, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и бывший депутат Госдумы от "Единой России" Мария Максакова тайно вернулась в РФ. Певица прилетела в Россию 23 января с пересадкой в Стамбуле.

Оперная дива скрыла лицо под маской и большими очками, на голову она надела шапку, и в результате другие пассажиры рейса ее не узнали. Максакова сообщила журналистам, что "улучшающиеся российско-украинские отношения вселяют в нее оптимизм", и она планирует снова выступать в России. По ее словам, певица полна решимости начать новую жизнь.

Напомним, муж Максаковой, Денис Вороненков в марте 2017 года был убит в Киеве. В Генпрокуратуре Украины организатором преступления назвали бывшего гражданского мужа Максаковой Владимира Тюрина. Мария Максакова дала показания в Шевченковском райсуде Киева по убийству Дениса Вороненкова.