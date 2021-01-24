Видео: Мария Максакова вернулась из Украины в Россию
24 января 2021, 22:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: НТВ
Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и бывший депутат Госдумы от "Единой России" Мария Максакова тайно вернулась в РФ. Певица прилетела в Россию 23 января с пересадкой в Стамбуле.
Оперная дива скрыла лицо под маской и большими очками, на голову она надела шапку, и в результате другие пассажиры рейса ее не узнали. Максакова сообщила журналистам, что "улучшающиеся российско-украинские отношения вселяют в нее оптимизм", и она планирует снова выступать в России. По ее словам, певица полна решимости начать новую жизнь.
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