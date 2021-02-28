Разработчики подали заявку на одобрение вакцины «Спутник Лайт»

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28 февраля 2021, 10:57

шприц фото:Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Заявка на одобрение вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» уже подана в России и некоторых других странах. Об этом говорится в официальном аккаунте разработчиков препарата.

«"Спутник V" уже подал заявку на экстренное одобрение в России и некоторых других странах своей однократной вакцины "Спутник Лайт". "Спутник Лайт" выходит в мир в марте», - сказано в сообщении.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, где будет применяться вакцина «Спутник Лайт».

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V» 11 августа 2020 года. Препарат разработан при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи.