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Разработчики подали заявку на одобрение вакцины «Спутник Лайт»

, 10:57

Разработчики подали заявку на одобрение вакцины «Спутник Лайт»
шприц фото:Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Заявка на одобрение вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» уже подана в России и некоторых других странах. Об этом говорится в официальном аккаунте разработчиков препарата.

«"Спутник V" уже подал заявку на экстренное одобрение в России и некоторых других странах своей однократной вакцины "Спутник Лайт". "Спутник Лайт" выходит в мир в марте», - сказано в сообщении.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург  рассказал, где будет применяться вакцина «Спутник Лайт». 

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V» 11 августа 2020 года. Препарат разработан при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи.

БА

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