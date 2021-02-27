Врач Эндрю Вейл рассказал, как заснуть за одну минуту

Аргументы Недели → Общество 13+

27 февраля 2021, 21:09 Источник: Daily Mirror

сон, фото: pixabay.com

Специалист по интегративной медицине из Университета штата Аризоны Эндрю Вейл рассказал на своем сайте о способе, который помогает быстро заснуть. Без всяких таблеток помогут простые дыхательные упражнения.

Медик советует использовать дыхательную методику "4-7-8", если вы долго не можете заснуть или неожиданно просыпаетесь ночью. Надо в течение четырех секунд медленно вдыхать воздух через нос, затем задержать дыхание на семь секунд, а потом плавно выдохнуть за восемь секунд.

Последовательность следует повторять до тех пор, пока не уснете.

Врач Лунев рассказал, о каких болезнях могут свидетельствовать ночные кошмары