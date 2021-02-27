Врач Эндрю Вейл рассказал, как заснуть за одну минуту
27 февраля 2021, 21:09Источник:
Daily Mirror
Специалист по интегративной медицине из Университета штата Аризоны Эндрю Вейл рассказал на своем сайте о способе, который помогает быстро заснуть. Без всяких таблеток помогут простые дыхательные упражнения.
Медик советует использовать дыхательную методику "4-7-8", если вы долго не можете заснуть или неожиданно просыпаетесь ночью. Надо в течение четырех секунд медленно вдыхать воздух через нос, затем задержать дыхание на семь секунд, а потом плавно выдохнуть за восемь секунд.
Последовательность следует повторять до тех пор, пока не уснете.
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