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Врач Эндрю Вейл рассказал, как заснуть за одну минуту

, 21:09 Источник: Daily Mirror

Врач Эндрю Вейл рассказал, как заснуть за одну минуту
сон, фото: pixabay.com

Специалист по интегративной медицине из Университета штата Аризоны Эндрю Вейл рассказал на своем сайте о способе, который помогает быстро заснуть. Без всяких таблеток помогут простые дыхательные упражнения.

Медик советует использовать дыхательную методику "4-7-8", если вы долго не можете заснуть или неожиданно просыпаетесь  ночью. Надо в течение четырех секунд медленно вдыхать воздух через нос, затем задержать дыхание на семь секунд, а потом плавно выдохнуть за восемь секунд.

Последовательность следует повторять до тех пор, пока не уснете.

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