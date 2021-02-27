ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Здоровье 13+

Врач Лунев рассказал, о каких болезнях могут свидетельствовать ночные кошмары

, 08:00 Источник: Москва 24

Врач Лунев рассказал, о каких болезнях могут свидетельствовать ночные кошмары
кровать, pixabay.com

Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Виктор Лунев рассказал в беседе с журналистами о причинах, из-за которых у людей могут появляться ночные кошмары.

Специалист подчеркнул, что к страшным снам может приводить ряд заболеваний. В частности, кошмары могут свидетельствовать о язве, которая является повреждением слизистой оболочки желудка и вызывает определенный болевой синдром. Все это выливается в чувство дискомфорта и боли, которое способно обостряться в ночное время и стимулировать неприятные сновидения.

Кроме того, к плохим снам может приводить синдром беспокойных ног, который связан с болезненными ощущениями в нижних конечностях. Виктор Лунев порекомендовал в данном случае обращаться к неврологу.

По словам врача, нередко ночные кошмары становятся следствием ночного переедания. Медик порекомендовал не есть за 3-4 часа до сна.

К страшным сновидениям также могут привести: храп, прием средств от артериальной гипертензии и антидепрессантов, а также стресс.

ЕТ

Экономика

Михаил Задорнов прогнозирует рост ВВП на 3—3,5 процента в 2021 году

Михаил Задорнов прогнозирует рост ВВП на 3—3,5 процента в 2021 году

В 2021 году ВВП России может увеличиться на 3—3,5 процента. Банкир, бывший министр финансов РФ Михал Задорнов считает, что "одним из главных драйверов для роста экономики страны в период восстановления и преодоления последствий пандемии должен стать банковский сектор".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью