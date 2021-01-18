Без 7-9 часов ежедневного сна риск заразиться инфекцией вырастает в несколько раз

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18 января 2021, 08:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Говорит Москва»

Фото: cоцсети

Недостаток сна резко снижает иммунитет, напоминает Александр Калинкин, руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова. Если человек спит меньше пяти часов, то опасность подхватить любую вирусную инфекцию по сравнению с семичасовым и более продолжительным сном, возрастает более, чем на 250 процентов. То есть, для поддержания иммунитета необходимо отдыхать не менее семи часов, подчеркивает врач-сомнолог.

По мнению А.​ Калинкина, являющегося экспертом Европейского Общества исследователей сна (ESRS), очень важно правильное отношение к своему сну. Это не лишнее время, которое можно использовать для зарабатывания денег и другой активности. Даже бизнесмены и люди свободных профессий стали понимать, что от качества сна зависит и качество жизни, в том числе здоровье, самочувствие, продуктивное долголетие, творчество, когнитивные​ процессы и способности.

Нарушения сна – чрезвычайно распространенное явление. Каждый второй житель России страдает каким-либо нарушением сна: от храпа и синдрома беспокойных ног до бессонницы ночью и повышенной сонливости днём. А по количеству обращений нарушения сна стоят на​ втором месте после болевого синдрома, отмечается на сайте Центра медицины сна МГУ.

Сон, физическая активность и сбалансированное питание — это основа здоровья, напоминает А.​ Калинкин. Он отметил, что наилучший способ преодолеть нарушения сна – каждый день вставать и ложиться в одно и то же время, а также отказаться от будильника. В утренние часы свет помогают лучшему пробуждению и регуляции циркадных ритмов: «Достаточно 30-40 минут, человек может делать обычный утренний ритуал, и необязательно смотреть на эту лампу», отмечает врач-сомнолог. И в дневные часы очень важно наличие достаточного количества света. А приглушенное освещение вечером способствует восстановлению выработки мелатонина («гормона сна»).

Бессонница и другие нарушения сна являются следствием стрессов, «светового загрязнения» – постоянного использования компьютеров и гаджетов, которые подавляют выработку мелатонина в ночной период времени, а также чрезмерного употребления продуктов с кофеином, которыми современный человек повышает свою работоспособность из-за недосыпания. Однако тем самым мы ещё в большей степени ухудшаем ночной сон, считает А. Калинкин.

Ранее «Аргументы Недели» приводили мнение руководителя Центра медицины сна МГУ о том, что именно в период самоизоляции можно узнать естественную норму своего сна: «В течение недели человек, который раньше не отдыхал, отоспался, и он встает и чувствует себя энергичным, отдохнувшим, с хорошим настроением».

Для большинства людей норма составляет от 7 до 9 часов, и в этом случае сон выполняет все свои основные функции, среди которых поддержание иммунитета на должном уровне - одна из главных. Сон и иммунитет — это практически синонимы, подчеркивал А. Калинкин. А​ при отсутствии сна живой организм погибает в течение недели.