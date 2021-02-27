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Главврач больницы Марьяна Лысенко объяснила, что такое мультисистемный воспалительный синдром после COVID-19

, 18:34

Главврач больницы Марьяна Лысенко объяснила, что такое мультисистемный воспалительный синдром после COVID-19
коронавирус, фото: pixabay.com

Главный врач ГКБ №52 Марьяна Лысенко объяснила, что такое мультисистемный воспалительный синдром, который может появиться у тех, кто переболел коронавирусом. Сначала его диагностировали у детей.

В октябре 2020 года сообщалось, что его нашли и у взрослых.

Как рассказала Лысенко, это целый комплекс проблем, связанный "с аутоиммунной агрессией организма самого к себе", сообщает RT. При этом поражаются разные органы - почки, сердце. Много случаев миокардитов, приводящих потом к тяжелым сердечным заболеваниям.

В России за сутки скончались 439 пациентов с COVID-19.

НС

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