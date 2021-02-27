В России за сутки скончались 439 пациентов с COVID-19

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27 февраля 2021, 11:45

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России за минувшие сутки скончались 439 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом сообщили 27 февраля в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что, в частности, за прошедшие 24 часа 41 пациент с коронавирусом нового типа скончался в Москве, 39 – в Санкт-Петербурге, 31 – в Московской области. Жертвами COVID-19 с начала пандемии в России в общей сложности стали 85 743 человека.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки в РФ количество случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 11 534.