В России за сутки скончались 439 пациентов с COVID-19
27 февраля 2021, 11:45
В России за минувшие сутки скончались 439 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом сообщили 27 февраля в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
В оперштабе уточнили, что, в частности, за прошедшие 24 часа 41 пациент с коронавирусом нового типа скончался в Москве, 39 – в Санкт-Петербурге, 31 – в Московской области. Жертвами COVID-19 с начала пандемии в России в общей сложности стали 85 743 человека.
Ранее сегодня стало известно, что за сутки в РФ количество случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 11 534.
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