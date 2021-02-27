ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

В России за сутки скончались 439 пациентов с COVID-19

, 11:45

В России за сутки скончались 439 пациентов с COVID-19
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России за минувшие сутки скончались 439 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом сообщили 27 февраля в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что, в частности, за прошедшие 24 часа 41 пациент с коронавирусом нового типа скончался в Москве, 39 – в Санкт-Петербурге, 31 – в Московской области. Жертвами COVID-19 с начала пандемии в России в общей сложности стали 85 743 человека.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки в РФ количество случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 11 534.

ЕТ

Политика

Контракт Алексея Миллера на посту председателя правления «Газпрома» продлен на пять лет

Контракт Алексея Миллера на посту председателя правления «Газпрома» продлен на пять лет

Контракт Алексея Миллера на посту председателя правления «Газпрома» продлен на пять лет. В феврале 2016 года Совет директоров переизбрал Алексея Миллера председателем правления с 31 мая 2016 года сроком на пять лет.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью