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В России за сутки выявили 11 534 случая заражения COVID-19

, 11:11

В России за сутки выявили 11 534 случая заражения COVID-19
пробирки, Rerych Zdenek/CTK

За прошедшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 11 534. Об этом заявили в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заболевания были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. У 1 332 (11,6%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Уточняется, что в общей сложности с начала пандемии в России выявили 4 234 720 случаев заболевания COVID-19.

ЕТ

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