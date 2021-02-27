В России за сутки выявили 11 534 случая заражения COVID-19
27 февраля 2021, 11:11
За прошедшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 11 534. Об этом заявили в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заболевания были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. У 1 332 (11,6%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.
Уточняется, что в общей сложности с начала пандемии в России выявили 4 234 720 случаев заболевания COVID-19.
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