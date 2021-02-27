Эпидемиолог Пшеничная заявила, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием в ближайшие год-два

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием в течение ближайших года-двух.
Эпидемиолог уточнила, что уже сейчас начинают проявляться черты сезонной инфекции у коронавируса нового типа. Пшеничная заметила, что, в частности, об этом может свидетельствовать существенный подъем заболеваемости минувшей осенью.
Специалист отметила, что увеличение случаев заражения сезонными респираторными инфекциями обычно фиксируется осенью и весной, вследствие чего подъемы заболеваемости COVID-19 также могут в будущем наблюдаться именно в эти сезоны. Наталья Пшеничная также подчеркнула, что коронавирусная инфекция быстрее всего распространяется при высокой влажности и температуре, которая соответствует переходному времени года.
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