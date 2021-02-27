В Швейцарии не менее 16 человек скончались после вакцинации от коронавируса

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27 февраля 2021, 07:49 Источник: Swissmedic

шприц, pixabay.com

Не менее 16 человек скончались в Швейцарии после вакцинации от коронавируса нового типа. Соответствующую информацию предоставил в субботу надзорный орган страны за рынком лекарств Swissmedic.

Регулятор тщательно проанализировал 364 сообщения о предполагаемых побочных эффектах после вакцинации, причем 199 из них связаны с препаратом Pfizer, а 154 – с вакциной Moderna. Кроме того, были зарегистрированы 95 серьезных реакций, среди которых четыре случая анафилактического шока и 16 летальных исходов.

Подчеркивается, что в 16 смертельных случаях люди скончались с разным интервалом после проведения вакцинации. Их средний возраст составлял 86 лет, большинство из них имели серьезные заболевания. Как уточняет Swissmedic, изучение вышеуказанных случаев не выявило доказательств того, что причиной смерти была именно вакцинация против COVID-19.