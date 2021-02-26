Немецкая газета Süddeutsche Zeitung заявила, что «Спутником V» интересуются все больше стран

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung выпустила материал, в котором говорится, что российская вакцина против коронавируса нового типа "Спутник V" привлекает все больше внимания других государств.
Издание подчеркнуло, что уже сейчас имеется солидная база данных по данному препарату, а медицинский журнал The Lancet ранее опубликовал статью, в которой сообщается об эффективности российской вакцины на 91,6 процента. Более того, независимые эксперты назвали "Спутник V" эффективным и безопасным для здоровья.
В материале уточняется, что около 30 стран мира к настоящему моменту доверились российскому препарату. В частности, вакцину одобрила Венгрия, которая единственная в ЕС выдала разрешение на применение "Спутника V".
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